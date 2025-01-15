Все мы знаем, что сон – это важная часть нашей жизни; это не только время для восстановления сил, но и необходимость нормального функционирования организма.

Несколько лет исследований в области медицины подтвердили, что качество сна оказывает непосредственное влияние на наше здоровье, на физическое и умственное самочувствие.

Доктор Евгений Комаровский дал десять советов, которые помогут вам быстрее засыпать и улучшить глубину сна.

Он подчеркивает, что самое важное — это постоянный график. Каждый день нужно ложиться и просыпаться в одно и то же время. Это помогает организму настроить внутренние биологические часы, что положительно влияет на когнитивные функции и здоровье. Активность в течение дня также способствует лучшему сну, но важно избегать интенсивных физических нагрузок за 2-3 часа до сна.

Также Комаровский советует 30 минут в день проводить на природном свете. Это позволяет организму лучше регулировать сон и бодрость, особенно важно для тех, кто работает в условиях постоянного искусственного освещения. К тому же чашка кофе после 18:00 может значительно ухудшить качество сна. Кофеин препятствует его нормальной глубине, даже если вы не ощущаете явного возбуждения.

Врач объясняет, что если вы любите поспать днем, делайте это не больше 30 минут. Более длинный сон днем ​​может нарушить ваш ночной отдых. Он также предостерегает от употребления алкоголя, ведь он мешает организму полностью восстановиться. Более того, даже использование гаджетов перед сном нарушает выработку гормона сна – мелатонина. Поэтому если хотите хорошо выспаться, минимизируйте экранное время за час до сна.

Кроме этого врач советует поддерживать температуру в спальне на уровне 16-19°C, а влажность - 40-60%. Наличие вентиляции, отсутствие шума и света – тоже важные аспекты для комфортного сна.

Посление новости Украины:

В этом году курс валют может огорчить украинцев: сколько будет стоить доллар

Синоптик сделал прогноз на январь и февраль: когда ждать постоянных «минусов»

Супермаркеты могут вводить в заблуждение украинцев из-за ценников: что обязательно должно быть на них указано