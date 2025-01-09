В ближайшее время война в Украине вряд ли будет остановлена, ведь России прекращение огня сейчас не нужно.
Своим мнением поделилися главный сержант БпЛА 109 батальона ВСУ Егор Фирсов.
Посадить РФ за стол переговоров можно лишь в случае нанесения врагу тотальных потерь на фронте.
По словам военного, россияне затявают время и не настроены на прекращение войны и мирный процесс.
"Враг затягивает время, все эти разговоры — это просто болтовня для отвлечения внимания. Единственный возможный шанс прекратить эту войну — это как раз усилить в десятки раз влияние дронов таким образом, чтобы войну засушить, чтобы линия фронта не двигалась", - считает Фирсов.
Также он добавил, что маневренную войну важно перевести в позиционную, то есть когда ничего не двигается и враг должен нести тотальные потери.
Военный считает, что россияне сядут за сто переговоров только в случае тотальных потерь на поле боя.
"Пока у них есть успех, к сожалению, они не захотят идти ни на какие уступки", - резюмировал Егор Фирсов.
Источник: Эспрессо.
Ранее сообщалось, что война в Украине может закончиться в 2025 году по двум сценариям – по оптимистическому или по пессимистическому.
Своим мнением поделился экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.
Первый сценарий – недопущение реализации планов РФ, второй наиболее пессимистический – США прекратят помощь.
Оптимистический сценарий – возможность отстоять интересы, не допустить реализации планов Путина по Украине, а именно о захвате четырех областей нашей страны.
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