Россияне сядут за сто переговоров только в случае тотальных потерь на поле боя.

В ближайшее время война в Украине вряд ли будет остановлена, ведь России прекращение огня сейчас не нужно.

Своим мнением поделилися главный сержант БпЛА 109 батальона ВСУ Егор Фирсов.

Посадить РФ за стол переговоров можно лишь в случае нанесения врагу тотальных потерь на фронте.

По словам военного, россияне затявают время и не настроены на прекращение войны и мирный процесс.

"Враг затягивает время, все эти разговоры — это просто болтовня для отвлечения внимания. Единственный возможный шанс прекратить эту войну — это как раз усилить в десятки раз влияние дронов таким образом, чтобы войну засушить, чтобы линия фронта не двигалась", - считает Фирсов.

Также он добавил, что маневренную войну важно перевести в позиционную, то есть когда ничего не двигается и враг должен нести тотальные потери.

Военный считает, что россияне сядут за сто переговоров только в случае тотальных потерь на поле боя.

"Пока у них есть успех, к сожалению, они не захотят идти ни на какие уступки", - резюмировал Егор Фирсов.

Источник: Эспрессо.

Ранее сообщалось, что война в Украине может закончиться в 2025 году по двум сценариям – по оптимистическому или по пессимистическому.

Своим мнением поделился экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Первый сценарий – недопущение реализации планов РФ, второй наиболее пессимистический – США прекратят помощь.

Оптимистический сценарий – возможность отстоять интересы, не допустить реализации планов Путина по Украине, а именно о захвате четырех областей нашей страны.

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