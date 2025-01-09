Певец заявил, что до полномасштабного вторжения он слушал несколько треков Oxxxymiron и других исполнителей, но, по его словам, сейчас такого интереса больше нет.

Участник Нацотбора на Евровидение-2025, певец ENLEO, прокомментировал ситуацию вокруг обвинений в прослушивании российских песен.

Об этом артист рассказал в интервью ведущему Славе Демину. Как известно, недавно скандал разгорелся после публикации в TikTok, где ENLEO признался, что слушал треки российского рэпера Oxxxymiron, известного своей позицией против российской агрессии, а также ЛСП и Маркула, открыто поддерживающего путина. Это вызвало волну негодования в сети.

До полномасштабного вторжения он слушал несколько треков Oxxxymiron и других исполнителей, но, по его словам, сейчас такого интереса больше нет.

"Я не знаю эти песни. Это была просто история прослушиваний, а не мой плейлист. Накануне я наткнулся на TikTok с Oxxxymiron, вспомнил, что раньше слушал несколько его треков, и решил узнать, что у него нового. Я пролистал песни, почитал тексты, но сделал большую ошибку, потому что это произошло на Apple Music и Spotify. Эти платформы автоматически переводят минимальные платежи за прослушивание артистам", — заявил певец.

ENLEO отметил, что в ходе интервью согласился показать историю прослушиваний в своем телефоне. Этот поступок вызвал резкую критику, к которой он оказался не готов.

Музыкальный продюсер Тина Кароль подтвердила, что артист не нарушил правил Нацотбора, однако ENLEO признал, что допустил ошибку с моральной точки зрения.

"Я нарушил неписаное правило украинского артиста. Мне жаль, что это произошло, и я вынес важный урок," — заявил музыкант.

Он пообещал больше не интересоваться российской музыкой даже из любопытства.

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