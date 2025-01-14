В случае отказа ТЦК, штраф можно обжаловать в суде, обратившись в течение 10 дней после получения решения.

В Украине все военнообязанные, резервисты и призывники обязаны соблюдать правила военного учета, даже если они находятся за границей, ведь за нарушение этих норм предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

Однако, как объясняет юрист Дмитрий Франчук в комментарии РБК-Украина, такие штрафы можно обжаловать, даже находясь за пределами страны.

На уплату штрафа 15 дней, иначе постановление передается исполнительной службе, которая может наложить арест на имущество и счета в Украине, а сумма штрафа удвоится. Для обжалования предусмотрено 10 дней, потому действовать нужно оперативно.

Если лично явиться в ТЦК невозможно, следует оформить доверенность на представителя, удостоверив ее в консульстве или апостилировав. Представитель может подать заявление об обжаловании, в которое необходимо добавить персональные данные, реквизиты постановления, обоснование неправомерности штрафа и подтвержденные документы, например справку о выезде за границу.

В случае отказа ТЦК, штраф можно обжаловать в суде, обратившись в течение 10 дней после получения решения. Юрист рекомендует привлечь квалифицированного специалиста для представления интересов в суд. Документы, подтверждающие ваше пребывание за границей, могут стать ключевым аргументом при обжаловании.

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