ТЦК спиралося на пункт 8 Правил військового обліку, який вимагає повідомляти про зміни протягом семи днів.

Ленінський районний суд Миколаєва скасував штраф у розмірі 25,5 тисячі гривень, який було накладено на чоловіка за невчасне оновлення даних у ТЦК.

Це рішення стало відомо після публікації відповідного вироку на Єдиному державному реєстрі судових рішень. Суд визнав штраф, накладений ТЦК, неправомірним.

Суд прийняв рішення, що згідно з новим законодавством, громадяни не зобов’язані надавати відомості, які вже містяться в державних реєстрах.

Згідно з матеріалами справи №489/4119/24, 24 травня 2024 року ТЦК визнав чоловіка винним за частиною 3 статті 210 КУпАП через відсутність оновлених даних. Позивач пояснив, що не оновлював інформацію у військкоматі з 2009 року, хоча за цей час одружився, став батьком і змінив місце роботи.

ТЦК спиралося на пункт 8 Правил військового обліку, який вимагає повідомляти про зміни протягом семи днів. Проте у протоколі не було вказано конкретних порушень або доказів того, що відповідні дані не доступні в державних реєстрах. Позивач заявив, що інформація про його сімейний стан та роботу легко доступна в реєстрі "Оберіг".

Суд встановив, що основним завданням реєстру "Оберіг" є ідентифікація громадян і ведення військового обліку, а також внесення даних про сімейний стан, народження дітей та місце роботи. Оскільки ці дані можна отримати з державних органів, ТЦК не змогло довести, що вони були недоступними.

В результаті, суд скасував штраф, зазначивши, що дії ТЦК не відповідали вимогам чинного законодавства.

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