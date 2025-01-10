CBS возобновила сериал "Мэтлок" после того, как в эфир вышло всего два эпизода сериала, хотя возобновление адвокатской драмы произошло очень рано, это неудивительно.
CBS хотела убедиться, что он сохранит волнение, поэтому быстро завершила и объявила о сделке по продлению. Таким образом, в дополнение к восемнадцати эпизодам, которые уже были одобрены CBS, сериал "Мэтлок" вернется с совершенно новым набором историй осенью 2025 года.
Теперь, когда сериал "Мэтлок" был подтвержден на 2 сезон, сценаристы должны решить, завершать ли историю мести в 1 сезоне.
Сюжет является не только частью его центральной предпосылки, но и отделяет сериал от других шоу об адвокатах.
Как только тайная история Мэтлока будет завершена, есть риск, что зрители потеряют интерес , особенно если это станет еще одним шоу с делом недели, и ничто больше не будет отличать его от других шоу в этом жанре.
...как только история мести закончится, Мадлен будет сложнее поддерживать этот фасад, поскольку ей придется признать, что все это — игра.
Хотя эти перерывы между эпизодами — это просто сокрушительные удары, в них есть и положительные моменты.
Это не только больше времени для новых зрителей сериала "Мэтлок" , чтобы наверстать упущенное, но и больше времени, чтобы попытаться решить, что мы хотим увидеть дальше. И «друзья», похоже, начинают год как раз для двойной жизни мисс Кингстон.
Источник: cinemablend.
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