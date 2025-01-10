С возвращением второго сезона сериала "Мэйфейрские ведьмы" на канале AMC поклонники с нетерпением ждут, что же произойдет дальше в сверхъестественном сериале, основанном на любимых романах Энн Райс.

Главную роль в сериале исполняет Александра Даддарио, которая играет Роуэн Филдинг.

В центре сюжета — нейрохирург, которая обнаруживает, что она — неожиданная наследница семьи ведьм.

Первый сезон оказался невероятно захватывающим, и пока мы все еще ждем дату выхода второго сезона в Украине, он уже выходит в США.

Из скольких серий будет состоять 2-й сезон сериала "Мэйфейрские ведьмы"?

Ожидается, что второй сезон сериала "Мэйфейрские ведьмы" будет состоять из восьми эпизодов , как и первый сезон.

Долгожданный второй сезон "Мэйфейрские ведьмы" выйдет на канале AMC 5 января 2025 года.

Сезон будет состоять из четырех эпизодов, каждый из которых будет длиться от 47 до 55 минут.

Поклонники могут ожидать еженедельных релизов в течение января.

Расписание серий "Мэйфейрские ведьмы":

Эпизод 1: «Лэшер» — 5 января 2025 г.

Эпизод 2: «Десятка мечей» – 12 января 2025 г.

Эпизод 3: «Закройте зеркала» – 19 января 2025 г.

Эпизод 4: «Double Helix» – 26 января 2025 г.

Эпизод 5 - 2 февраля 2025 г.

Эпизод 6 - 9 февраля 2025 г.

Эпизод 7 - 16 февраля 2025 г.

Эпизод 8 - 23 февраля 2025 г.

Обзор сюжета: Сезон 2 "Мэйфейрские ведьмы" продолжает историю Роуэн Мейфейр, которую играет Александра Даддарио, поскольку она сталкивается с растущими магическими силами и глубокими эмоциональными потрясениями.

Теперь, воспитывая Лэшера, могущественного духа, возрожденного в человеческом облике, Роуэн сталкивается как с личными, так и со сверхъестественными проблемами.

Читайте также:

Сериал «Дюна: Пророчество»: дата выхода серий, первые отзывы.

Сериал "Убежище" 2 сезон: дата выхода серий и отзывы критиков.

Сериал «Сто лет одиночества»: Netflix назначил дату премьеры, появился трейлер.