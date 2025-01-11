Кристина планировала поехать в Польшу на своём автомобиле и заранее оформила "зеленую карту", как обычно делала раньше.

Жена украинского ведущего Григория Решетника, Кристина Решетник, рассказала о ситуации, когда её с тремя детьми не пустили в Польшу, развернув прямо на границе.

Причиной этому стали новые правила, вступившие в силу с 1 января 2025 года, касающиеся оформления "зеленой карты".

Кристина планировала поехать в Польшу на своём автомобиле и оформила "зеленую карту", как обычно делала раньше. Однако с начала года процесс изменился: теперь карту необходимо оформлять заранее, а не в день отъезда, как она это делала раньше.

Это правило она не учла, и, не дождавшись следующего дня, отправилась к польской границе. На украинской стороне её без проблем пропустили, но польские пограничники, проверив документы, сообщили, что она не может въехать, так как карта ещё не действительна.

Она была вынуждена вернуться на украинскую границу, где ей пришлось подождать два часа, пока "зеленая карта" вступила в силу. После этого, уже после полуночи, она снова попыталась пересечь границу, и на этот раз её пропустили.

Кристина предупредила своих подписчиков, что теперь оформление "зеленой карты" необходимо делать заранее, как минимум за день до планируемого выезда.

В результате она смогла снова поехать через границу уже после полуночи, когда карта вступила в силу.

"Я так и сделала. Считаю, что правила есть правила, и они абсолютно правильные. Хочу предостеречь всех, кто собирается ехать, чтобы заранее оформляли 'зеленую карту' минимум за день до отъезда", — подчеркнула Кристина, предупредив своих подписчиков о новых требованиях.

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