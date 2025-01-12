Победительница 13-го сезона шоу "Холостяк" считает, что жизнь в реальном мире отличается от проекта, и паре нужно время, чтобы привыкнуть к обычным будням.

Инна Белень, победительница 13-го сезона шоу "Холостяк", построившая отношения с ветераном войны Александром "Тереном" Будько, поделилась своими размышлениями о браке с героем проекта.

В интервью Славе Демину она призналась, что задумывалась о замужестве, но пока пара не планирует заключать официальный союз.

По словам Инны, после завершения проекта их жизнь стала насыщенной. Оба партнера сосредоточены на работе и развитии своих отношений, поэтому разговоры о свадьбе откладываются. Однако для девушки важно, чтобы их союз перешел на новый уровень.

"Я могу представить, что Саша станет моим мужем, но сейчас у нас сложное время. Когда люди вместе, хочется, чтобы всё было официально, но это не обязательно должна быть пышная свадьба. Я изучала юриспруденцию и понимаю, насколько важно, чтобы отношения были закреплены юридически. Однако после первого брака я подхожу к этому вопросу серьезно и вдумчиво", — отметила Белень.

Инна также поделилась, что в первом браке она не брала фамилию супруга. Но в случае замужества с Александром планирует взять его фамилию — Будько.

Девушка подчеркнула, что сейчас их отношения находятся на начальном этапе. Она считает, что жизнь в реальном мире отличается от проекта, и паре нужно время, чтобы привыкнуть к обычным будням.

"Мы только начинаем вести себя как обычная пара, знакомимся с реальной жизнью друг друга. Пока рано говорить о свадьбе. Нам хочется насладиться этим этапом и построить крепкие отношения, без спешки", — рассказала Инна.

Также в интервью она заметила, что они пока не живут вместе и узнают друг друга, так как не только не хочется спешить, но и наоборот хочется постепенно сбзлизиться.

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