Инна отметила, что во время съемок ей пришлось сталкиваться с трудностями, связанными с форматом реалити.

Победительница 13-го сезона шоу "Холостяк", волонтер и бизнесвумен Инна Белень, которую в финале выбрал герой проекта Александр "Терен" Будько, рассказала о развитии их отношений.

В интервью она поделилась откровениями о жизни после завершения проекта и о том, каково было участвовать в шоу с уникальным форматом.

Инна отметила, что во время съемок ей пришлось сталкиваться с трудностями, связанными с форматом реалити. Одним из самых сложных решений для нее было сдерживать эмоции и не высказывать Александру своё мнение о его отношениях с другими участницами шоу.

"Самым сложным было не выплескивать на Сашу всё, что я думаю о его свиданиях с другими девушками. Потому что я бы всё разрушила. Формат, где участницы ходят на свидания, а потом обсуждают, у кого как прошло, — это испытание. Ты сидишь и думаешь: Он сегодня утром целовал одну, а вечером уже делает массаж другой. В реальной жизни я бы просто сказала: До свидания," — откровенно призналась Инна.

Она добавила, что сдерживаться ей помогло понимание того, что она осознанно приняла правила проекта и согласилась на участие в таком формате.

После завершения шоу пара продолжает строить отношения, но пока не живёт вместе. Инна подчеркнула, что для неё важно жить под одной крышей с любимым человеком, однако она уважает ритм жизни Александра, который часто бывает вне дома с раннего утра до позднего вечера.

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