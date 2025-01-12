Граждане, достигшие 65 лет и не имеющие достаточного стажа, могут претендовать на социальную помощь – соцпенсию по возрасту; однако получить эти выплаты можно только при определенных условиях.

В Украине вопрос ухода на пенсию без необходимого страхового стажа остается актуальным, особенно для тех, кто не смог накопить достаточно лет трудовой деятельности.

Как сообщает Действие, согласно действующему законодательству, такие лица не могут получать традиционную пенсию по возрасту, однако есть альтернативный вариант выплат. С 65 лет граждане, не имеющие достаточного стажа, могут претендовать на социальную помощь, известную как соцпенсия по возрасту. Однако получить эти выплаты можно только при определенных условиях.

Так, помощь не назначается, если лицо получает другую пенсию, работает, имеет дополнительный доход или если в течение года семья совершила покупку или оплату более чем на 50 тысяч гривен. Также выплата не будет предоставлена, если среднемесячный доход семьи превышает установленный прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц или обнаружены дополнительные доходы, не указанные в декларации.

Еще одним условием для получения социальной пенсии есть ограничения на имущество. Выплату не могут получить те, кто владеет вторым жильем площадью более 21 квадратного метра на одного человека или имеет более одного транспортного средства. Размер этой помощи зависит от разницы между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность (2 361 гривна), и средним доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев. Однако социальная пенсия не может превышать 3028 гривен.

Законодательство также предусматривает, что социальная пенсия по возрасту перечисляется каждые шесть месяцев в зависимости от изменений в имущественном состоянии и доходах получателя.

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