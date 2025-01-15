Украинский актер Дмитрий Вивчарюк, известный по сериалу «Встигнути до 30», поделился подробностями о своем старшем сыне Захаре.

Десятилетний мальчик имеет расстройство аутистического спектра, однако актер не считает это болезнью. Он убежден, что такие дети чувствуют мир глубже и живут вне рамок, которые общество зачастую накладывает на окружающих.

Дмитрий отметил, что восхищается своим сыном и учится у него многим вещам. Он считает Захара особенным, подчеркивая его способность воспринимать мир свободно, без ограничений.

"Для меня статус "не такой, как все" – не значит, что он болен. Больной человек – это когда цирроз печени, например. А это считаю наше будущее. Захар – офигезный. Мы очень многому учимся. Он космос! Я такой сентиментальный… И Захарчик ощущает несколько другие вибрации. Мы живем в рамках, он – вне них" - делится артист.

Кроме того, актер рассказал о своем младшем сыне Любомире, которому шесть лет. Мальчик живет в Германии вместе с матерью и братом. За время проживания там он освоил немецкий язык, включая местный диалект, и активно занимается спортом, в частности кикбоксингом.

Дмитрий гордится тем, что оба его сына говорят по-украински, несмотря на жизнь за границей. Он считает, что различия между детьми подчеркивают их уникальность, и рад тому, как каждый из них развивается в своем ритме и направлении.

Эта история напоминает о важности принятия особенностей каждого ребенка и подчеркивает роль родителей в их поддержке и вдохновении.

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