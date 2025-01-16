Что принесет гороскоп на одной карте Таро вашему знаку зодиака, читайте дальше.

Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 17 января, с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп по одной карте Таро для вашего знака зодиака на 17 января.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Тройка Пентаклей

Что вы делаете лучше, чем кто-либо другой? Не бойтесь блистать в этой области своей жизни.

Ваш талант может стать источником силы, потенциального дохода или помочь вам, когда вам это больше всего нужно. Если вы скрывали навык, начните выносить его на поверхность, чтобы другие могли его увидеть. Пришло время!

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Шестерка Жезлов

Детство, прошедшие времена и радости, которые вы испытали в середине своей юности, — все это темы, которые всплывают в вашей памяти, когда выпадает Шестерка Жезлов.

Просмотрите старые фотографии и предайтесь воспоминаниям. Позвольте вашему разуму вернуться в игривые времена, когда жизнь была простой.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Паж Жезлов

Новости могут прийти к вам, это может быть радостное известие или сообщение от друга с просьбой восстановить связь.

Не отрывайтесь от мира и не избегайте проверки голосовых сообщений сегодня. Вас может ждать приятный сюрприз!

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Туз Жезлов

Да, вы креативны, Рак, даже если вы не чувствуете себя изобретательным, в вас скрыты черты художника. Почему бы не попробовать что-то, к чему вас тянет.

Купите набор для самостоятельного изготовления или зайдите в художественный магазин, чтобы осмотреться. Искусство может помочь вам исследовать ваши внутренние чувства, так почему бы не попробовать?

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Повешенный

Колебания полезны, но не тогда, когда они становятся оправданием бездействия.

Вы ждете, потому что боитесь последствий, связанных с вашим выбором? Вам нужно продолжать двигаться, Лео, иначе все будет решено за вас, потому что ничего не делать — это тоже решение.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро:Иерофант

Правила не всегда плохи, Дева. Необходимость следовать за толпой и за тем, как все всегда делалось, может оказаться скрытым благословением.

Вам может не нравиться, как обстоят дела сейчас, но работайте с этим. Никогда не знаешь, что произойдет. Сила может быть в числе.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Четверка Мечей

Время, проведенное в одиночестве, полезно для души, Весы, и если вам нужно немного времени для себя, так и скажите. Отключитесь.

Вам не нужно извиняться за то, что вы не доступны. Когда начинается день, вы сами решаете, как заполнить время, и если вам это нужно для себя, то это ваш путь.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Туз Пентаклей

У тебя есть второй шанс, Скорпион, и какая замечательная возможность. Тебя приглашают начать все заново и отпустить прочь все свои тревоги и заботы.

Вы можете сделать все, что захотите. Ничто не может помешать вашему успеху, если вы сами этого не позволите.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Пятерка Мечей

Споры и конфликты не просто неудобны, они являются признаком того, что вы переросли ситуацию, Стрелец. Вы выше этой мелочности.

Признайте это и не пытайтесь держаться за прошлое. Вселенная намекает, что ваше будущее зовет вас. Так зачем же оставаться здесь, когда вас ждет нечто гораздо большее.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Шестерка Жезлов

Вы находитесь в творческом режиме, Козерог. Когда вы даете жизнь чему-то, будь то искусство, письмо, проект или бизнес-план, вы что-то вдыхаете в жизнь.

Кто знает? Возможно, это цель вашей жизни или часть высшего призвания.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Восьмерка Кубков

Водолеи, вы не сможете долго избегать конфликтов.

В конце концов, вам придется справляться с ситуацией. Поэтому, вместо того, чтобы ждать, пока все станет еще хуже, займитесь этим сейчас.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Туз Кубков

Ваши чувства освещают путь, Рыбы. Сильные реакции помогают вам понять, когда что-то правильно или неправильно.

Не стоит игнорировать свои инстинкты, особенно когда вы чувствуете необходимость что-то с ними сделать.

Подумайте об этом как следует, но не игнорируйте свои естественные инстинкты.

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