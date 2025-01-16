По данным Variety, роль Леди Гаги во втором сезоне сериала "Уэнздей" в настоящее время не разглашается.

Производство «пыталось получить Гагу в шоу для более крупной роли» в сверхъестественном детективном сериале, «но в конечном итоге это не сработало».

Дженна Ортега, которая играет главную роль гота из «Семейки Аддамс», ранее рассказала изданию, что Netflix «был бы рад», если бы Гага появилась в сериале "Уэнздей" после того, как ремикс-версия ее трека «Bloody Mary» стала вирусной в культовой танцевальной сцене четвертого эпизода.

Второй сезон "Уэнздей" знаменует собой пополнение обширной фильмографии Гаги, в которую входят «Мачете» (2013), «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать» (2014), «Американская история ужасов: Отель» (2015), «Звезда родилась» (2018), «Дом Gucci» (2021) и «Джокер: Безумие для двоих » (2024).

В настоящее время Гага готовится к выпуску своего седьмого студийного альбома, который должен выйти в феврале. Его главный сингл, дарк-поп-гимн 'Disease', получил широкое признание критиков и дебютировал в первой десятке UK Singles Chart.

Кроме того, Гага может похвастаться одной из самых успешных песен года — «Die With A Smile», записанной при участии Бруно Марса.

Ожидается, что второй сезон сериала "Уэнздей" выйдет в 2025 году.

Среди вернувшихся актеров сериала "Уэнздей" - Хантер Духан (Тайлер), Эмма Майерс (Энид), Джой Сандей (Бьянка), Джорджи Фармер (Аякс), Муса Мостафа (Юджин), Кэтрин Зета-Джонс (Мортиша), Луис Гусман (Гомес), Исаак Ордонес. (Пагсли) и Луянда Унати Льюис-Ньяво (Ричи).

Источник: variety.

Читайте также:

Второй сезон «Уэнздей»: Netflix завершил съемки и назвал дату премьеры.

Сериал "Убежище" 2 сезон: дата выхода серий и отзывы критиков.

Сериал «Сто лет одиночества»: Netflix назначил дату премьеры, появился трейлер.