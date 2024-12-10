Второй сезон сериала "Уэнздей" наверняка станет еще одной крупной победой Netflix в 2025 году.

Netflix возвращает второй сезон сериала "Уэнздей" Дженны Ортеги, и есть все основания полагать, что он может побить рекорды по количеству просмотров.

Второй сезон сериала "Уэнздей" станет одним из «самых масштабных шоу» Netflix 2025 года и станет продолжением огромного успеха оригинального спин-оффа «Семейки Аддамс».

Согласно сообщению на официальной странице Netflix Tudum , "Уэнздей" 1 сезон возглавляет Топ-10 самых англоязычных сериалов всех времен.

Сериал имеет наибольшее количество просмотров в истории Netflix, с 252,1 млн просмотров (по состоянию на 24 ноября) и 1,72 млрд минут просмотра.

С самого начала сериал "Уэнздей" стал победой Netflix. Сериал "Уэнздей" посмотрели 341,23 миллиона часов за первую неделю, что стало рекордом стримингового сервиса по количеству просмотров шоу за одну неделю.

Сможет ли второй сезон сериала "Уэнздей" превзойти первый?

Как уже сообщалось, запуск сериала "Уэнздей" стал для Netflix огромным успехом , а благодаря характеру потокового вещания сериал, вероятно, привлечёт множество новых поклонников за два года с момента выхода.

Благодаря постоянно растущей популярности шоу и восходящей славе Дженны Ортеги интерес ко второму сезону сериала "Уэнздей" находится на рекордно высоком уровне, а это значит, что у продолжения не возникнет никаких проблем с успехом, сопоставимым с успехом первого.

Источник: thedirect.

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