В Украине вступили в силу изменения в правилах предоставления льгот , касающиеся ситуаций, когда лицо, на которое оформлены льготы, забрано в плен или пропадает без вести.
Теперь право на получение льгот могут иметь не только сами льготники, но и члены их семьи, пояснили в Пенсионном фонде Украины .
13 декабря 2024 года Кабинет Министров Украины принял постановление №1420, которым регулируется порядок предоставления льгот на оплату коммунальных услуг. Согласно новым правилам, льготы могут получать родственники лиц, внесенных в Реестр лиц с правом на льготы, в случае их плена или пропажи без вести при особых обстоятельствах.
Если льготник попал в плен или пропал без вести, его близкие родственники, проживающие по месту регистрации, имеют право подать заявку на получение льготы. Для этого необходимо подать несколько документов, в частности:
заявление в произвольной форме;
выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны.
Изменения получателя можно подать через несколько каналов, среди которых:
сервисные центры Пенсионного фонда;
органы местного самоуправления или ЦНАП;
почта в соответствующий орган Пенсионного фонда;
веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
После подачи заявления выплаты будут начислены со следующего месяца на банковский счет члена родственника льготника.
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