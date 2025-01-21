Выплаты будут начислены со следующего месяца после подачи заявки на банковский счет члена родственника льготника.

В Украине вступили в силу изменения в правилах предоставления льгот , касающиеся ситуаций, когда лицо, на которое оформлены льготы, забрано в плен или пропадает без вести.

Теперь право на получение льгот могут иметь не только сами льготники, но и члены их семьи, пояснили в Пенсионном фонде Украины .

13 декабря 2024 года Кабинет Министров Украины принял постановление №1420, которым регулируется порядок предоставления льгот на оплату коммунальных услуг. Согласно новым правилам, льготы могут получать родственники лиц, внесенных в Реестр лиц с правом на льготы, в случае их плена или пропажи без вести при особых обстоятельствах.

Если льготник попал в плен или пропал без вести, его близкие родственники, проживающие по месту регистрации, имеют право подать заявку на получение льготы. Для этого необходимо подать несколько документов, в частности:

заявление в произвольной форме;

выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны.

Изменения получателя можно подать через несколько каналов, среди которых:

сервисные центры Пенсионного фонда;

органы местного самоуправления или ЦНАП;

почта в соответствующий орган Пенсионного фонда;

веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

После подачи заявления выплаты будут начислены со следующего месяца на банковский счет члена родственника льготника.

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