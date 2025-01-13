Громадяни старше 60 років мають право на безкоштовні або знижені юридичні послуги та низку інших пільг.

Не всі громадяни похилого віку знають, які саме пільги їм доступні, тому варто ознайомитися з тим, які можливості відкриваються для людей старше 60 років в Україні у 2025 році.

Детально про це розповіли на сайті Новини.LIVE.

Основні пільги для осіб старше 60 років у 2025 році:

Безплатний проїзд

Пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті (окрім метро та таксі), а також у приміських автобусах та електричках.

Знижка на автострахування

Українські пенсіонери, які володіють автомобілем з двигуном об'ємом до 2500 куб. см або електродвигуном до 100 кВт, можуть отримати 50% знижку на автострахування. Відповідно до нових норм, пільгове страхування можуть використовувати не тільки самі пенсіонери, а й інші особи, які належать до пільгових категорій.

Безкоштовна юридична допомога

Громадяни старше 60 років мають право на безкоштовні або знижені юридичні послуги, що включають консультації, складання документів та інші правові послуги для захисту своїх прав.

Звільнення від податку на землю

Пенсіонери можуть бути звільнені від земельного податку, якщо володіють земельною ділянкою певного розміру. Це стосується ділянок для садівництва, дачних потреб, будівництва гаража або житлових будинків у різних населених пунктах.

Комунальні пільги та субсидії

Пенсіонери, які проживають у сільській місцевості та працюють у таких сферах, як медицина, освіта чи культура, мають право на 100% знижку на оплату комунальних послуг. Мешканці міст можуть отримувати субсидії, якщо їх витрати на комунальні послуги перевищують обов'язковий платіж, визначений індивідуально. Для цього можна звернутись до Пенсійного фонду або оформити субсидію через портал «Дія».

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