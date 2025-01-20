Цены на такие основные продукты как картофель, капуста, морковь и лук могут изменяться

2025 начался с повышения цен на основные продукты питания, и, вероятно, тенденция к росту будет продолжаться в течение года.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Ожидается, что больше подорожают куриные яйца, а общая стоимость продукта может вырасти на 10-20% в зависимости от демографических и экономических факторов, таких как логистика и покупательная способность населения, отмечает "РБК-Украина".

Согласно прогнозам, цены на такие основные продукты, как картофель, капуста, морковь и лук могут изменяться следующим образом:

Яйца : средняя цена вырастет с 60 до 68-76 гривен за десяток;

Картофель : стоимость повысится от 35 до 40-45 гривен за килограмм;

Капуста : цена может изменяться от 40 до 40-45 гривен за килограмм;

Морковь : с 32 гривен за килограмм цена может подняться до 36–40,5 гривен;

Лук : стоимость лука вырастет с 16 до 18-21 гривен за килограмм;

Хлеб : цена может меняться от 22-25 до 28-32 гривен за буханку.

Также Politeka писала о том, что в 2025 году в Украине вырастут цены сразу на несколько видов продуктов – увеличение стоимости продуктов в супермаркете и магазинах следует ожидать уже весной.

Народный депутат отметил, что в Украине ожидается удорожание ряда продуктов, в частности: шоколада (до 80-85 гривен за плитку); овощей, особенно картофеля; фруктов; хлеба; макаронных изделий.

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