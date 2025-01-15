В среду, 15 января, в Украину вернулись из российского плена 25 человек.

Украина вернула из российского плена 25 украинцев – это военные и гражданские.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Среди освобожденных из российского плена – защитники Мариуполя и «Азовстали», а также Харьковщины, Донбасса, Запорожья, Херсонщины.

Сообщается, что защитники имеют тяжелые ранения и болезни, поэтому каждый из них получит необходимую медицинскую помощь.

Обмен был проведен при содействии Объединенных Арабских Эмиратов.

Напомним, перед этим 30 декабря между Украиной и Россией состоялся 59-й обмен пленными, тогда на Родину вернулись 187 военнослужащих ВСУ и двое гражданских.

Ранее сообщалось, что в ночь с 13 на 14 января был нанесен массированный удар по объектам на территории России, было применено около 200 дронов и другие ударные средства.

В результате атаки враг получил достаточно серьезные повреждения на достаточно большой территории.

Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, удары наносились как в глубину российской территории, так и вблизи границы.

Расстояние и география ударов в ночь на 14 января было разнообразным, эксперт добавил, что была применена комбинированная тактика.

Под ударами были объекты военно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие горючим Россию.

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