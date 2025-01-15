У ніч з 13 на 14 січня було завдано масованого удару по об'єктах на території Росії, було застосовано приблизно 200 дронів та інші ударні засоби.

Внаслідок атаки ворог отримав досить серйозні пошкодження на досить великій території.

Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський.

За його словами, удари завдавалися як у глибину російської території, так і поблизу кордону.

Відстань та географія ударів у ніч на 14 січня була різноманітною, експерт додав, що було застосовано комбіновану тактику.

Під ударами були об'єкти військово-промислового комплексу, а також ті, що забезпечують пальним Росію.

Непростими були удари по Північному Кавказу, Грозному, адже треба було подолати велику відстань, глибоко ешелоновану протиповітряну оборону на маршруті.

За словами Грабського, це був дуже складний рельєф, він вимагав серйозної напруги сил та засобів.

"Крім того, атаку 200 дронами, яку запустили Сили оборони, Росія собі не може дозволити. Останні її атаки складалися максимум із 80 - 90 дронів",

- повідомив Сергій Грабський.

Джерело: 24 Каналу.

Раніше повідомлялося, що 14 січня аеропорти Казані, Саратова, Калуги, Тамбова, Ульяновська, Нижньокамська та Пензи в Росії вводили тимчасові обмеження на виліт та приліт.

Про це повідомляють РосЗМІ.

"Мета в Енгельсі, Саратові, Казані, Брянську, Тулі, серед яких заводи з виробництва компонентів і речовин для зброї, НПЗ, нафтобаза, склади та ППО РФ", - повідомив керівник ЦПІ РНБО Андрій Коваленко.

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