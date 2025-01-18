Валерия Симулик, участница пятого сезона популярного вокального шоу "Х-Фактор", некогда привлекла внимание зрителей не только своим талантом, но и сходством с мировой звездой Адель.

Родом из Харькова, Валерия с детства занималась вокалом, а позже добавила в свои увлечения бальные танцы и игру на фортепиано. Первые заметные успехи пришли на проекте "Украина имеет талант", где она дошла до полуфинала, а на "Черноморских играх" удостоилась гран-при.

Симулик пришла на кастинг пятого сезона "Х-Фактора" и быстро привлекла внимание жюри, став подопечной Ивана Дорна. Её исполнение "Set Fire To The Rain" произвело впечатление на зрителей и судей, однако до финала певице дойти не удалось: она покинула проект за шаг до заключительного этапа вместе с Олесей Матаковой.

Интересно, что решение посвятить себя сцене Валерия приняла после смерти своей бабушки, которая была певицей.

"После её смерти я решила стать не просто артисткой, а настоящей легендой", — рассказывала она. Главный приз "Х-Фактора" Валерия планировала потратить на обучение в США, и хотя победу на проекте она не одержала, свою мечту об Америке всё же реализовала.

Переехав в США, Валерия продолжила развивать свою карьеру под псевдонимом VESTA. Она записывает песни, выпускает альбомы и активно занимается танцами, о чём часто рассказывает своим подписчикам в соцсетях.

Несмотря на связь с Харьковом, который ежедневно страдает от российских обстрелов, певица практически не комментирует войну в Украине.

В ее социальных сетях нет публикаций или сторис, посвящённых событиям в ее родной стране. Вместо этого Валерия недавно выразила сочувствие жертвам пожаров в Лос-Анджелесе, что вызвало критику в ее адрес.

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