Соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк раскритиковал инициативу, отметив, что она уменьшает доступ к дешевым товарам.

В Украине могут измениться правила получения зарубежных посылок.

Об этом глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил в Telegram.

Он подал два законопроекта о налогообложении налогом на добавленную стоимость (НДС) и пошлиной всех почтовых отправлений, поступающих из зарубежных маркетплейсов.

Новые налоговые правила: основные положения

Украинцы смогут получать без НДС только те товары, которые:

стоимостью до 45 евро;

направляются физическими лицами бесплатно и для коммерческой цели.

В то же время, все товары, приобретенные через маркетплейсы, независимо от их стоимости, облагаются НДС. Таможенная пошлина будет взиматься только в случае, если цена превышает 150 евро.

Для удобства администрирования НДС и упрощения таможенных процедур предлагается:

разрешить уплачивать НДС продавцам или платформам;

ввести упрощенную таможенную декларацию по образцу Н7, как в ЕС.

"Оплата НДС поставщиком устраняет потребность дополнительных платежей для покупателя, упрощая таможенные процедуры", - пояснил Гетманцев.

Реакция "Укрпочты"

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский воздержался от окончательных оценок законопроектов.

"Я пока не видел текста документа, но интуитивно понятно, что проблему серого импорта следует искать в других местах", - заявил он.

Позиция "Новая почта"

Соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк раскритиковал инициативу, отметив, что она уменьшает доступ к дешевым товарам, не принося ожидаемых доходов бюджета из-за высоких расходов на администрирование.

«Ограничивать доступ к дешевым товарам означает углублять бедность. Люди решают свои проблемы за счет доступного импорта, особенно в сложное для страны время», – подчеркнул он.

Также Поперешнюк отметил, что многие важные для обороны компоненты, такие как дроны, перевозят в категории товаров до 150 евро, а новые налоги станут ударом по армии.

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