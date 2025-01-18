В 2025 году на кофе в Украине будут продолжать расти цены из-за сокращения урожая в Бразилии, которое уже сказалось на стоимости популярных сортов.

Об этом пишет Bizagro.

Таким образом, арабика подорожала на 85%, а робуста – на 90%. Это повлияло на цены в кафе, где стоимость чашки эспрессо увеличилась на 30%. Если раньше одной порции нужно было заплатить в среднем 24 гривны, то теперь она стоит уже 31 гривну. В Киеве цена достигает 36 гривен, а в Одессе – до 40 гривен.

Основной причиной подорожания является засуха, которая серьезно повлияла на урожайность кофе в Бразилии, что повлекло за собой дефицит сырья. Аномальный климат и уменьшение объемов производства заставляют экспертов прогнозировать дальнейший рост цен на кофе к концу первого квартала 2025 года.

Кроме того, украинцы могут столкнуться с удорожанием шоколада. По словам владельца компании «Какао Смак», в ближайший месяц стоимость шоколадных изделий может вырасти на 50-70% из-за удорожания сырья, необходимого для его производства.

Также Politeka писала о том, что подорожание продуктов питания в Украине в конце 2024 года было вызвано ростом производственных затрат, в частности, повышением закупочных цен на сырье.

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