Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость и стресс.

Эксперты опубликовали календарь магнитных бурь до конца января.

Календарь магнитных бурь основан на данных, которые предоставляет Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Измеряется геомагнитная активность по шкале от 0 до 9, для обозначения используется планетарный К-индекс, если показатель 5 и выше – то это сильная магнитная буря.

Магнитные бури могут влиять на здоровье людей, особенно на тех, кто имеет хронические заболевания, чувствительность к изменениям погоды или сердечно-сосудистые проблемы.

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость и стресс.

Магнитные бури влияют на электронные устройства, системы навигации и связь, что может создавать дополнительные неудобства в повседневной жизни.

Не существует специальных лекарств от магнитных бурь, но преодолевая симптомы с помощью обычных лекарств, вы сможете облегчить свое состояние.

Календарь магнитных бурь до конца января выглядит так:

16-20 января слабая магнитная буря с К-индексом 3, но 16 января стоит ожидать среднюю магнитную бурю с К-индексом 4

21-30 января слабая магнитная буря с К-индексом 2

31 января сильная магнитная буря с К-индексом 5.

Важно отметить, что прогноз магнитных бурь на конец января является ориентировочным и может меняться в зависимости от солнечной активности.

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