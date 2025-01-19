Министерство социальной политики активно работает над реформой системы социального страхования, которая должна быть реализована уже с 1 июля 2025 года.

Укринформ передает, что через законопроект №12209 изменения коснутся прокуроров, которые являются единственными, кто имеет возможность одновременно получать пенсии по инвалидности и работать в органах прокуратуры.

Согласно заявлению первого заместителя министра социальной политики Украины Дарии Марчак, это поставит их в равные условия с другими гражданами Украины.

Изменения также касаются самого процесса назначения по инвалидности — прокурорам он будет выполняться по общим принципам, как для остального населения. Принятое решение является ответом на требования Международного валютного фонда по консолидации пенсионного законодательства во избежание возможных злоупотреблений в будущем. Параллельно Верховной Радой был зарегистрирован законопроект №12278, требующий установления единых условий для перерасчета пенсии, в частности для внесения разного толкования пенсионного законодательства при досрочном выходе на пенсию из-за инвалидности.

Пока прокуроры могут получать пенсию за выслугу лет и работать в прокуратуре, что фактически дает возможность получать повышенную зарплату. Согласно новому законопроекту, пенсия за выслугу лет будет назначаться только после увольнения из органов прокуратуры.

Изменения коснутся и механизма перерасчета пенсий прокурорам и силовикам. Вместо специальных условий пересчет производится с учетом роста доходов населения и потребительских цен в соответствии с действующим законодательством о государственном пенсионном страховании, то есть по тому же принципу, который применяют ко всем пенсионерам.

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