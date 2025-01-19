Особенно обсуждаемым стал момент, когда участники концерта вспомнили покойную российскую актрису Евгению Добровольскую.

Украинский певец Иван Дорн, который с начала полномасштабной войны россии против Украины находится за границей, вновь оказался в эпицентре скандала.

На этот раз исполнитель принял участие в мероприятии с российскими артистами в Берлине, что вызвало неоднозначную реакцию среди украинской аудитории. На своей странице в Instagram Дорн опубликовал кадры с вечеринки, а видео с его выступлением быстро разлетелось по сети.

Как стало известно, мероприятие было организовано российским режиссером Кириллом Серебренниковым, которого в России называют представителем оппозиции. Однако Серебренников, осудив войну, также заявлял о необходимости помогать семьям российских военных, что вызывает сомнения в его реальной позиции.

На сцене помимо Дорна выступали российские деятели культуры, такие как Чулпан Хаматова, Варвара Шмыкова, Никита Кукушкин, Гоша Кудренко и другие.

Особенно обсуждаемым стал момент, когда участники концерта вспомнили покойную российскую актрису Евгению Добровольскую. В свое время она поддержала аннексию Крыма, незаконно посещала полуостров и открыто демонстрировала свою лояльность к политике Кремля.

Во время выступления Иван Дорн появился на сцене с Гошей Кудренко и Никитой Еленевым. Все трое держали в руках плакаты с надписями "беженцы" и "изгнанники".

Примечательно, что в отличие от своих российских коллег, Дорн исполнял песни на украинском языке. Завершая свое выступление, артист произнес: "Пусть мы победим".

Тем не менее, участие в концерте с россиянами, даже позиционирующими себя как "хорошие русские", вызвало шквал критики в адрес Дорна. Многие украинцы считают, что поддержка подобных мероприятий недопустима в условиях войны, когда украинцы ежедневно теряют жизни в борьбе против российской агрессии.

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