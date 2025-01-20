21 января церковь по новому стилю чтит преподобного Максима Исповедника, по старому календарю раньше вспоминали преподобного Григория Печерского.
Издавна наши предки 21 января выпекали пироги с разными начинками и угощали родных.
По традиции часть пирогов отдавали бедным и голодающим, чтобы в семье было благополучие и достаток.
21 января важно вспомнить добрым словом и молитвой всех, кто хотя бы раз приходил к вам на помощь. Также лучше поблагодарить хорошее дело, которое теперь поможет в чем-то им.
Что нельзя делать 21 января:
Под особым запретом на Максима Исповедника ругань с родными и близкими людьми.
Давно верили, что ссоры принесут проблемы со здоровьем.
Не стоит насмехаться над людьми, потерпевшими в чем-то неудачу, потому что вы окажетесь на их месте.
Категорически запрещено занимать соль, вместе с ней вы отдадите семейное счастье.
Приметы 21 января:
Если дуют сильные ветра - лето будет холодным.
Ворон кричит утром больше двух раз - скоро потеплеет.
Нна Емельяна нет ветра - летний период окажется теплым.
Метель и воет вьюга 21 января - в дорогу отправляться нельзя.
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