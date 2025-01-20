Украинцам рассказали, какой церковный праздник 21 января по новому стилю.

21 января церковь по новому стилю чтит преподобного Максима Исповедника, по старому календарю раньше вспоминали преподобного Григория Печерского.

Издавна наши предки 21 января выпекали пироги с разными начинками и угощали родных.

По традиции часть пирогов отдавали бедным и голодающим, чтобы в семье было благополучие и достаток.

21 января важно вспомнить добрым словом и молитвой всех, кто хотя бы раз приходил к вам на помощь. Также лучше поблагодарить хорошее дело, которое теперь поможет в чем-то им.

Что нельзя делать 21 января:

Под особым запретом на Максима Исповедника ругань с родными и близкими людьми.

Давно верили, что ссоры принесут проблемы со здоровьем.

Не стоит насмехаться над людьми, потерпевшими в чем-то неудачу, потому что вы окажетесь на их месте.

Категорически запрещено занимать соль, вместе с ней вы отдадите семейное счастье.

Приметы 21 января:

Если дуют сильные ветра - лето будет холодным.

Ворон кричит утром больше двух раз - скоро потеплеет.

Нна Емельяна нет ветра - летний период окажется теплым.

Метель и воет вьюга 21 января - в дорогу отправляться нельзя.

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