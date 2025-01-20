21 января церковь по новому стилю чтит преподобного Максима Исповедника, по старому календарю раньше вспоминали преподобного Григория Печерского.

Издавна наши предки 21 января выпекали пироги с разными начинками и угощали родных.

По традиции часть пирогов отдавали бедным и голодающим, чтобы в семье было благополучие и достаток.

21 января важно вспомнить добрым словом и молитвой всех, кто хотя бы раз приходил к вам на помощь. Также лучше поблагодарить хорошее дело, которое теперь поможет в чем-то им.

церковь, праздник

Что нельзя делать 21 января:

Под особым запретом на Максима Исповедника ругань с родными и близкими людьми.

Давно верили, что ссоры принесут проблемы со здоровьем.

Не стоит насмехаться над людьми, потерпевшими в чем-то неудачу, потому что вы окажетесь на их месте.

Категорически запрещено занимать соль, вместе с ней вы отдадите семейное счастье.

Приметы 21 января:

Если дуют сильные ветра - лето будет холодным.

Ворон кричит утром больше двух раз - скоро потеплеет.

Нна Емельяна нет ветра - летний период окажется теплым.

Метель и воет вьюга 21 января - в дорогу отправляться нельзя.

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