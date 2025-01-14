С принятием нового стиля, православные праздники украинцы будут отмечать на 13 дней раньше обычного.
Важнейшие церковные праздники 2025 года по новому стилю:
1 января - День Василия, Обрезание Господне.
6 января - Богоявление Господне (Крещение).
12 января - священномученицы Татьяны.
30 января – святителей Василия, Григория и Иоанна.
2 февраля - Сретение Господне.
23 февраля - мясопустная неделя.
2 марта - Сиропусное (Прощенное) воскресенье.
3 марта - начинается Великий пост.
25 марта - Благовещение Пресвятой Богородицы.
26 марта - Собор архангела Гавриила.
6 апреля - Кирилла и Мефодия Солунских.
12 апреля - Лазарева суббота.
13 апреля - Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим).
17 апреля - Чистый четверг.
18 апреля - Большая (Страстная) пятница.
19 апреля - Великая суббота. Заканчивается Великий пост.
20 апреля - Пасха 2025.
23 апреля - святого Юрия Чудотворца.
9 мая - перенос мощей Николая Чудоторца.
11 мая - равноапостольных Кирилла и Мефодия.
29 мая - Вознесение Господне.
8 июня — Троица 2025 (Пятидесятница).
9 июня - День Святого Духа.
16 июня - начало Петрова поста.
22 июня - день всех святых украинского народа.
24 июня - Рождество Иоанна Крестителя.
29 июня - апостолов Петра и Павла.
30 июня - собор 12 апостолов.
11 июля - княгини киевской Ольги. Конец Петра поста.
15 июля - князя Владимира Великого, День крещения Киевской Руси.
20 июля - пророка Илии.
1 августа - начало Успенского поста.
6 августа - Преображение Господне.
15 августа - Успение Пресвятой Богородицы.
29 августа - Усекновение председателя Иоанна Крестителя.
8 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы.
14 сентября - Воздвижение Креста Господня.
1 октября - Покров Пресвятой Богородицы.
26 октября - великомученика Дмитрия.
8 ноября — Собор архистратига Михаила.
15 ноября - начало Рождественского поста.
21 ноября - введение в храм Пресвятой Богородицы.
30 ноября - Андрея Первозванного.
6 декабря - Николая Чудотворца.
9 декабря - зачатие Пресвятой Богородицы.
22 декабря - великомученицы Анастасии.
24 декабря - Рождественский сочельник. Конец Рождественского поста.
25 декабря - Рождество Христово.
26 декабря - Собор Пресвятой Богородицы.
27 декабря - первомученика Стефана.
31 декабря - святой Мелании Римской.
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