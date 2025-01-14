С принятием нового стиля, православные праздники украинцы будут отмечать на 13 дней раньше обычного.

Важнейшие церковные праздники 2025 года по новому стилю:

1 января - День Василия, Обрезание Господне.

6 января - Богоявление Господне (Крещение).

12 января - священномученицы Татьяны.

30 января – святителей Василия, Григория и Иоанна.

2 февраля - Сретение Господне.

23 февраля - мясопустная неделя.

2 марта - Сиропусное (Прощенное) воскресенье.

3 марта - начинается Великий пост.

25 марта - Благовещение Пресвятой Богородицы.

26 марта - Собор архангела Гавриила.

6 апреля - Кирилла и Мефодия Солунских.

12 апреля - Лазарева суббота.

13 апреля - Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим).

17 апреля - Чистый четверг.

18 апреля - Большая (Страстная) пятница.

19 апреля - Великая суббота. Заканчивается Великий пост.

20 апреля - Пасха 2025.

23 апреля - святого Юрия Чудотворца.

9 мая - перенос мощей Николая Чудоторца.

11 мая - равноапостольных Кирилла и Мефодия.

29 мая - Вознесение Господне.

8 июня — Троица 2025 (Пятидесятница).

9 июня - День Святого Духа.

церковь, праздник

16 июня - начало Петрова поста.

22 июня - день всех святых украинского народа.

24 июня - Рождество Иоанна Крестителя.

29 июня - апостолов Петра и Павла.

30 июня - собор 12 апостолов.

11 июля - княгини киевской Ольги. Конец Петра поста.

15 июля - князя Владимира Великого, День крещения Киевской Руси.

20 июля - пророка Илии.

1 августа - начало Успенского поста.

6 августа - Преображение Господне.

15 августа - Успение Пресвятой Богородицы.

29 августа - Усекновение председателя Иоанна Крестителя.

8 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы.

14 сентября - Воздвижение Креста Господня.

1 октября - Покров Пресвятой Богородицы.

26 октября - великомученика Дмитрия.

8 ноября — Собор архистратига Михаила.

15 ноября - начало Рождественского поста.

21 ноября - введение в храм Пресвятой Богородицы.

30 ноября - Андрея Первозванного.

6 декабря - Николая Чудотворца.

9 декабря - зачатие Пресвятой Богородицы.

22 декабря - великомученицы Анастасии.

24 декабря - Рождественский сочельник. Конец Рождественского поста.

25 декабря - Рождество Христово.

26 декабря - Собор Пресвятой Богородицы.

27 декабря - первомученика Стефана.

31 декабря - святой Мелании Римской.

Последние новости в Украине:

Прохожая случайно разоблачила шпиона рф: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.