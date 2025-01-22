Действия приравниваются к нарушению назначения гуманитарной помощи, что может обернуться административным штрафом до 100 тысяч гривен.

Волонтерам могут выписать штраф до 100 тысяч гривен за нарушение таможенных правил, в частности, за передачу ввезенных автомобилей от одной воинской части в другую без внесения изменений.

Об этом рассказала адвокат Мария Ганина.

Она пояснила, что согласно Таможенному кодексу Украины при ввозе автомобиля на территорию страны волонтеры обязаны указать в таможенной декларации конечного получателя — конкретную воинскую часть. Однако в военное время возникает необходимость срочно передавать транспортные средства другим подразделениям. Такая передача считается нарушением таможенных правил, так как:

Изменения в таможенную декларацию разрешается вносить только к моменту ее подачи таможни.

После принятия декларации сменить получателя авто невозможно.

Эти действия приравниваются к нарушению назначения гуманитарной помощи, что может обернуться административным штрафом до 100 тысяч гривен.

Как избежать штрафов:

Заполнять таможенную декларацию очень тщательно, указывая точного получателя.

тщательно, указывая точного получателя. Документировать передачу автомобиля через акты приемки-передачи.

через акты приемки-передачи. Получать официальное подтверждение от воинских частей о необходимости авто.

от воинских частей о необходимости авто. Соблюдать процедуру передачи гуманитарной помощи в соответствии с действующим законодательством.

Согласно статье 529 Таможенного кодекса Украины, постановление таможенных органов можно обжаловать:

В центральном органе исполнительной власти, занимающегося реализацией государственной таможенной политики.

В местном административном суде, в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины.

Успешное обжалование требует наличия всей сопроводительной документации, подтверждающей передачу военного транспортного средства.

Эта ситуация вызвала активное обсуждение в обществе и среди экспертов. Одни считают, что отмена ответственности за смену получателя гуманитарной помощи может способствовать злоупотреблениям, другие подчеркивают, что во время войны штрафовать волонтеров, помогающих армии, нецелесообразно.

Источник: mAUTO.

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