Враг нанес очередной удар по Сумской области и Харьковской, известно о раненых.

Враг нанес очередной авиационный удар по Сумской области, в результате атаки было зафиксировано разрушение жилого сооружения и пострадавший, передает Politeka.net.

Об этом сообщает Сумской городской совет.

В результате атаки вражеского беспилотника загорелось хозяйственное сооружение на окраине города.

"Предварительно есть один пострадавший. На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются", - говорится в сообщении горсовета.

Четверо человек, в том числе несовершеннолетняя девушка, пострадали во время ночных обстрелов Харьковской области.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

Обстрел Богодухова произошел около 1:40 14 февраля, российские войска атаковали город ударными беспилотниками.

Обломками дрона было разрушено хозяйственное сооружение, повреждены пять частных домов, трактор и автомобиль.

Пострадали 18-летний парень и 16-летняя девушка, медики диагностировали острую реакцию на стресс.

Около четырех утра 14 февраля произошел обстрел Купянска.

Огонь по городу россияне открыли из реактивных систем залпового огня.

В Купянске разрушен частный жилой дом, гараж, повреждены два частных жилых дома.

Пострадали мужчины 46 и 76 лет, последнего госпитализировали в медицинское учреждение.

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