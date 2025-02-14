Враг нанес очередной авиационный удар по Сумской области, в результате атаки было зафиксировано разрушение жилого сооружения и пострадавший, передает Politeka.net.
Об этом сообщает Сумской городской совет.
В результате атаки вражеского беспилотника загорелось хозяйственное сооружение на окраине города.
"Предварительно есть один пострадавший. На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются", - говорится в сообщении горсовета.
Четверо человек, в том числе несовершеннолетняя девушка, пострадали во время ночных обстрелов Харьковской области.
Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.
Обстрел Богодухова произошел около 1:40 14 февраля, российские войска атаковали город ударными беспилотниками.
Обломками дрона было разрушено хозяйственное сооружение, повреждены пять частных домов, трактор и автомобиль.
Пострадали 18-летний парень и 16-летняя девушка, медики диагностировали острую реакцию на стресс.
Около четырех утра 14 февраля произошел обстрел Купянска.
Огонь по городу россияне открыли из реактивных систем залпового огня.
В Купянске разрушен частный жилой дом, гараж, повреждены два частных жилых дома.
Пострадали мужчины 46 и 76 лет, последнего госпитализировали в медицинское учреждение.
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