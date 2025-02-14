Під новий ворожий удар ворога потрапили Київська, Сумська, Чернігівська, Одеська та Харківська області.

У ніч проти 14 лютого Росія здійснила нову повітряну атаку на мирні українські міста, передає Politeka.net.

Нову атаку росіяни розпочали ще о 19:30 13 лютого, противник використав 133 ударні БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів.

До знищення ворожих цілей було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи ЗСУ та Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 73-х ударних безпілотника типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

Повітряні сили ЗСУ зазначають, що 58 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачено.

Під новий удар ворога потрапили Київська, Сумська, Чернігівська, Одеська та Харківська.

Як передає Політека, відомо, що в ніч проти 14 лютого російська армія била з артилерії по Нікопольському району.

Внаслідок обстрілів пошкоджено житлову інфраструктуру.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Вночі російські загарбники чотири рази накривали артилерійським вогнем Нікополь та Марганецьку громаду.

"Пошкоджено 7 приватних будинків, 3 господарські будівлі, сонячну панель, лінії електропередач. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

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