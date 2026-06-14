Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області нині значною мірою тримається на підтримці небайдужих громадян та волонтерських ініціатив.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області продовжують надавати жителі регіону, які безоплатно прихищають переселенців після евакуації із небезпечних територій, передає Politeka.

Інформацію про доступні варіанти розміщення регулярно оновлює платформа «Допомагай». Там публікують оголошення від власників квартир, будинків та окремих кімнат.

У П’ятихатках людям, які залишили свої домівки через війну, пропонують оселю з пічним опаленням та електрикою. Санвузол розташований надворі. Господарі просять підтримувати порядок і допомагати у побуті.

У Дніпрі доступна окрема кімната для жінки з дитиною. Власники помешкання зазначають, що орендна плата не потрібна. Майбутніх мешканців просять дотримуватися правил спільного проживання та поважати особистий простір.

Ще одна пропозиція з’явилася у Павлоградському районі. Там готові поселити жінку старшого віку у приватному будинку в сільській місцевості. Від людини очікують посильної допомоги у домашніх справах.

Окремо організатори ініціатив закликають власників вільного житла долучатися до підтримки родин, які шукають тимчасовий прихисток.

Фахівці наголошують, що Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області нині значною мірою тримається на підтримці небайдужих громадян та волонтерських ініціатив.

Перед переїздом переселенцям радять уточнювати умови проживання, наявність комунальних платежів, побутові обов’язки й актуальність оголошення, адже вільні місця змінюються доволі швидко.

Також волонтери рекомендують домовлятися про всі деталі заселення заздалегідь, аби уникнути непорозумінь під час проживання.

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