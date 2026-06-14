Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области сейчас в значительной степени держится на поддержке неравнодушных граждан и волонтерских инициатив.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области продолжают предоставлять жители региона, которые безвозмездно ограждают переселенцев после эвакуации с опасных территорий, передает Politeka.

Информацию о доступных вариантах размещения регулярно обновляет платформа «Допомагай». Там публикуют объявления от владельцев квартир, домов и отдельных комнат.

В Пятихатках людям, покинувшим свои дома из-за войны, предлагают дом с печным отоплением и электричеством. Санузел расположен на улице. Хозяева просят поддерживать порядок и помогать в быту.

В Днепре доступна отдельная комната для женщины с ребенком. Владельцы помещения отмечают, что арендная плата не требуется. Будущих жителей просят соблюдать правила совместного проживания и уважать личное пространство.

Еще одно предложение появилось в Павлоградском районе. Там готовы поселить женщину постарше в частном доме в сельской местности. От человека ждут посильной помощи в домашних делах.

Отдельно организаторы инициатив призывают владельцев свободного жилья приобщаться к поддержке семей, ищущих временное убежище.

Специалисты отмечают, что Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области сейчас в значительной степени держится на поддержке неравнодушных граждан и волонтерских инициатив.

Перед переездом переселенцам советуют уточнять условия проживания, наличие коммунальных платежей, бытовые обязанности и актуальность объявления, потому что свободные места меняются достаточно быстро.

Также волонтеры рекомендуют договариваться обо всех деталях заселения заранее во избежание недоразумений во время проживания.

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