Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области продолжают предоставлять жители региона, которые безвозмездно ограждают переселенцев после эвакуации с опасных территорий, передает Politeka.
Информацию о доступных вариантах размещения регулярно обновляет платформа «Допомагай». Там публикуют объявления от владельцев квартир, домов и отдельных комнат.
В Пятихатках людям, покинувшим свои дома из-за войны, предлагают дом с печным отоплением и электричеством. Санузел расположен на улице. Хозяева просят поддерживать порядок и помогать в быту.
В Днепре доступна отдельная комната для женщины с ребенком. Владельцы помещения отмечают, что арендная плата не требуется. Будущих жителей просят соблюдать правила совместного проживания и уважать личное пространство.
Еще одно предложение появилось в Павлоградском районе. Там готовы поселить женщину постарше в частном доме в сельской местности. От человека ждут посильной помощи в домашних делах.
Отдельно организаторы инициатив призывают владельцев свободного жилья приобщаться к поддержке семей, ищущих временное убежище.
Специалисты отмечают, что Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области сейчас в значительной степени держится на поддержке неравнодушных граждан и волонтерских инициатив.
Перед переездом переселенцам советуют уточнять условия проживания, наличие коммунальных платежей, бытовые обязанности и актуальность объявления, потому что свободные места меняются достаточно быстро.
Также волонтеры рекомендуют договариваться обо всех деталях заселения заранее во избежание недоразумений во время проживания.
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