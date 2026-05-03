Саме в цей період діятиме графік відключення газу на тиждень 4 по 10 травня у Дніпропетровській області, що визначає послідовність тимчасових обмежень у регіоні.

У Дніпрі та прилеглих територіях анонсовано технічні роботи на мережах, через що частина житлового фонду тимчасово залишиться без постачання ресурсу.

За даними оператора «Газмережі», обмеження пов’язані з плановим ремонтом інфраструктури та перевіркою систем безпеки. Після завершення процедур подача буде відновлюватися поступово після контрольних перевірок кожного будинку.

У самому місті Дніпро 4 травня роботи торкнуться вулиць Передова, Будівельників та Макарова. Також перелік включає низку будинкових номерів у приватному секторі, де фахівці проводитимуть огляд обладнання.

У Дніпровському районі обмеження розподілені по кількох населених пунктах. 4 травня частково зупинять подачу в селі Шевченко. 7 травня роботи заплановані у Підгородньому, а також на вулицях Залізнична та Літня.

Додатково у графік включені садові товариства та провулки, зокрема «Левада» та Орільський. Окремі локації охоплюють село Титорове, де перевірки відбудуться у ті ж дати.

6 та 7 травня роботи продовжаться на вулиці Академічна, а також на Науковій і Героїв.

У компанії наголошують, що відновлення подачі відбуватиметься лише після завершення повного циклу перевірок. Мешканцям необхідно забезпечити доступ працівникам до обладнання у квартирах.

Перед повторним запуском спеціалісти виконують зовнішній огляд систем, а також проводять тестування на герметичність. Лише після цього дозволяється безпечне відновлення подачі ресурсу.

