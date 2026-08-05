Перед поданням документів на грошову допомогу в Одеській області громадянам рекомендують звернутися за консультацією.

Частина українських пенсіонерів, які проживають в Одеській області та досягли 80-річного віку, може оформити грошову грошову допомогу на догляд, повідомляє Politeka.net.

Сам по собі 80-річний вік не гарантує автоматичного призначення виплати. Право на допомогу визначають після перевірки вимог, передбачених законодавством.

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, головною умовою є підтверджена потреба у постійному сторонньому догляді через стан здоров'я. Для цього необхідно пройти медичне обстеження та отримати висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), який підтверджує необхідність такого догляду.

Під час розгляду заяви також враховують сімейний стан пенсіонера, умови проживання та інші обставини, що можуть впливати на право отримання виплати.

Перед поданням документів громадянам рекомендують звернутися за консультацією до управління соціального захисту населення, Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або відповідного органу місцевого самоврядування.

У Пенсійному фонді наголошують, що наявність дітей не є автоматичною підставою для відмови у призначенні допомоги. Водночас органи соцзахисту перевіряють, чи є у пенсіонера працездатні родичі, які відповідно до закону повинні забезпечувати догляд.

Разом із тим законодавство передбачає винятки. Допомогу можуть призначити навіть за наявності дітей, якщо вони не можуть здійснювати догляд через об'єктивні причини. Зокрема, якщо вони самі є людьми похилого віку або особами з інвалідністю, постійно проживають за кордоном, їхнє місцеперебування невідоме або існують інші документально підтверджені обставини чи судові рішення, що унеможливлюють виконання такого обов'язку.

У разі потреби органи соціального захисту можуть запросити додаткові документи або надати рекомендації щодо оформлення допомоги.

Для оформлення виплати потрібно підготувати:

заяву;

декларацію про доходи та майновий стан (якщо вона необхідна);

висновок ЛКК про потребу у постійному сторонньому догляді;

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

пенсійне посвідчення;

інші документи за вимогою органу соціального захисту.

Процедура розпочинається зі звернення до сімейного лікаря, який за наявності медичних показань направляє пацієнта на лікарсько-консультативну комісію. Після отримання висновку ЛКК необхідно зібрати пакет документів і подати його до ЦНАПу або управління соціального захисту населення.

Після перевірки документів та оцінки всіх обставин уповноважений орган ухвалює рішення. Якщо заявник відповідає встановленим вимогам, грошову допомогу в Одеській області на догляд призначають у визначеному законодавством порядку.

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