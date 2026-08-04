Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 5 та 6 серпня є необхідними для підтримання стабільної роботи електромереж.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 5 та 6 серпня будуть діяти через планові та профілактичні ремонтні роботи, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 5 та 6 серпня запроваджують у зв'язку з проведенням планових ремонтних і профілактичних робіт на електромережах.

За інформацією АТ «Кіровоградобленерго», 5 серпня з 09:00 до 17:00 планові роботи проводитимуться у селі Бірки. На час ремонту електропостачання буде тимчасово припинене для окремих споживачів на вулицях:

Андрія Зінов'єва — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44

Дружби — 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 20

Лісова — 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34А, 36А, 39, 40

Миколаївська — 1, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 4А, 4В, 6, 7, 7Б, 8, 8А, 10, 10А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26А, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 50, 51

Тараса Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76

Центральна — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 39Б, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 73, 89

Калиновий (пров.) — 1, 2, 3, 5, 7, 11

Того ж дня, 5 серпня, ще один етап робіт триватиме з 08:00 до 18:00 у селі Триліси, де без електроенергії тимчасово залишаться окремі будинки на вулицях:

В. Котляра — 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 21, 29, 34

Колгоспний (пров.) — 1, 3

6 серпня з 09:00 до 17:00 ремонтні бригади продовжать роботи в селі Красносілля. Цього разу до переліку адрес додасться вулиця Підлісна, а також повторно під відключення потраплять будинки на вулицях:

Молодіжна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А

Садова — 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36

Центральна — 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 47, 49

6 серпня, планові знеструмлення з 09:00 до 18:00 заплановані у селі Павлиш. Через проведення технічних робіт без електроенергії тимчасово залишаться окремі будинки на вулицях:

Коцюбинського — 2А, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 44А, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 59А, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 102, 104, 106

Перемоги — 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 53А, 54, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72

Коцюбинського (пров.) — 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63.

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