Прогноз погоди в Дніпрі на тиждень з 25 червня по 1 липня показує перехід до більш спекотного режиму з короткими періодами підвищеної вологості.

Прогноз погоди в Дніпрі на тиждень з 25 червня по 1 липня охоплює період спеки, мінливої хмарності та локального дощу наприкінці тижня, передає видання Politeka.

Початок відрізка 25–27 червня характеризується стабільною погодою без опадів. Денні показники тримаються в межах +22…+28°C на старті, із поступовим підвищенням до +27°C. Небо переважно ясне, вітер слабкий, атмосферний тиск відносно рівний.

26 червня вдень формується хмарний шар, однак суттєвих опадів не очікується. Температура підіймається до +26°C, зберігається комфортна нічна прохолода близько +21°C.

27 червня приносить найстабільніший день цього відрізку. Сонячні умови домінують, денний максимум сягає +27°C. Вологість помірна, опадів не прогнозують.

У вихідні 28–29 червня спостерігається різке потепління. 28 числа повітря прогрівається до +32°C, а наступного дня — до +34°C. Хмарність з’являється епізодично, але без дощу. У цей період Прогноз погоди в Дніпрі на тиждень з 25 червня по 1 липня показує перехід до більш спекотного режиму з короткими періодами підвищеної вологості.

30 червня вирізняється повністю ясним небом. Температура тримається близько +33°C, вітер слабкий, опадів не очікується. Атмосферні умови залишаються стабільними.

Завершення періоду, 1 липня, змінює картину. Вранці ще зберігається відносна ясність, але після обіду наростає хмарність. До вечора можливий дощ, температура коливається в межах +28…+33°C.

У підсумку тиждень у Дніпрі проходить від сонячного старту до нестійкого фіналу з опадами та підвищеною вологою.

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