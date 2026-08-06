Українцям радять бути готовими до графіків відключення світла у Вінницькій області на 7 серпня.

Мешканців населених пунктів у Вінницькій області попередили про планові графіки відключення світла на 7 серпня, повідомляє видання Politeka.net.

Жителів окремих населених пунктів попереджають про графіки відключення світла у Вінницькій області, які заплановані на 7 серпня 2026 року. Обмеження пов'язані з проведенням профілактичних та ремонтних робіт на електромережах, необхідних для підтримання їх стабільної та безпечної роботи.

За даними АТ «Вінницяобленерго», 7 серпня з 08:30 до 17:00 без електропостачання тимчасово залишаться мешканці села Ганнівка. Планові роботи торкнуться будинків, розташованих за такими адресами:

Миру — 1, 1/54, 2, 5, 6, 6А, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38

Соборна — 1, 3, 5, 9, 9А, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 39, 39А, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 59, 65, 67, 69, 93

пров. Миру — 4

Того ж дня з 08:30 до 17:00 короткочасні обмеження також запровадять у селі Зозів. Відключення торкнуться лише таких адрес:

Молодіжна — 29Е, 31Б

Крім того, з 08:30 до 17:00 години масштабні планові роботи проводитимуться у селі Славна, де без світла протягом дня залишиться значна кількість споживачів. Знеструмлення охопить такі вулиці:

Зелена — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8А, 9, 10, 11А, 11Б, 13, 13А, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 25/6, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54;

Коцюбинського — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 22, 24;

Молодіжна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15;

Набережна — 2, 3, 6, 7, 8, 9А, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 31, 33, 34, 35, 37, 45, 46, 49;

Пирогова — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 47;

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16;

Соборна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 35А, 61;

Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 34;

Шкільна — 1, 1/17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17.

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