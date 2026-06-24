Прогноз погоды в Днепре на неделю с 25 июня по 1 июля показывает переход в более жаркий режим с короткими периодами повышенной влажности.

Прогноз погоды в Днепре на неделю с 25 июня по 1 июля охватывает период зноя, переменной облачности и локального дождя в конце недели, передает издание Politeka.

Начало отрезка 25-27 июня характеризуется стабильной погодой без осадков. Дневные показатели держатся в пределах +22...+28°C на старте, с постепенным повышением до +27°C. Небо преимущественно ясное, ветер слабый, атмосферное давление относительно равное.

26 июня днем ​​формируется облачный пласт, однако существенных осадков не ожидается. Температура поднимается до +26°C, сохраняется комфортная ночная прохлада около +21°C.

27 июня приносит самый стабильный день этого отрезка. Солнечные условия доминируют, дневной максимум достигает +27°C. Влажность умеренная, осадки не прогнозируются.

В выходные 28-29 июня наблюдается резкое потепление. 28 числа воздух прогревается до +32°C, а на следующий день — до +34°C. Облачность появляется эпизодически, но без дождя. В этот период Прогноз погоды в Днепре на неделю с 25 июня по 1 июля показывает переход в более жаркий режим с короткими периодами повышенной влажности.

30 июня отличается полностью ясным небом. Температура держится около +33°C, ветер слабый, осадков не ожидается. Атмосферные условия остаются стабильными.

Завершение периода, 1 июля, сменяет картину. Утром сохраняется относительная ясность, но после обеда нарастает облачность. К вечеру возможен дождь, температура колеблется в пределах +28…+33°C.

В итоге неделя в Днепре проходит от солнечного старта до неустойчивого финала с осадками и повышенной влагой.

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