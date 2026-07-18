Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області пов'язаний зі скороченням залишків старого врожаю та ще недостатнім надходженням нового.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області вплинув на ринок картоплі, де одночасно реалізують залишки минулорічного врожаю та дорожчу імпортну продукцію, передає Politeka.

Через це покупці дедалі частіше помічають значну різницю у вартості залежно від походження товару.

Наразі українську картоплю зі сховищ продають за ціною від 5 до 11 гривень за кілограм. Для порівняння, в аналогічний період торік вона коштувала від 13 до 23 гривень завдяки більшим запасам і стабільнішій пропозиції.

Учасники ринку пояснюють, що на ціноутворення впливають обсяги продукції, яка залишилася після минулого сезону, її якість та темпи надходження нових партій. Частина запасів втратила товарний вигляд через несприятливі умови зберігання, що також позначилося на доступності товару.

Водночас на полицях магазинів дедалі частіше з'являється імпортна картопля. Її ціна може сягати близько 90 гривень за кілограм, тому така продукція залишається менш доступною для більшості споживачів.

Фахівці зазначають, що Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області пов'язаний зі скороченням залишків старого врожаю та ще недостатнім надходженням нового. Додатковий вплив мають логістика, витрати на транспортування й нерівномірне забезпечення торговельних мереж.

Представники роздрібної торгівлі не виключають подальших змін вартості. На ситуацію впливатимуть темпи збирання нового врожаю, купівельний попит і загальні обсяги пропозиції на внутрішньому ринку.

Експерти прогнозують, що зі збільшенням поставок української картоплі цінова ситуація поступово стабілізується, а вибір для покупців стане ширшим.

Джерело: ТСН

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