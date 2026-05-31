Дефіцит овочів у Дніпропетровській області поступово проявляється на тлі різких змін на ринку картоплі та скорочення доступних запасів торішнього врожаю, повідомляє Politeka.

За даними аграрних аналітиків, нинішня ситуація суттєво відрізняється від показників аналогічного періоду минулого року. Якщо у 2025-му картопля коштувала від 13 до 23 гривень за кілограм, то зараз фермери реалізують залишки врожаю у межах 5–11 гривень.

Фахівці пояснюють таку різницю одразу кількома факторами. Серед головних причин — великі обсяги виробництва та погіршення якості частини бульб через посушливу погоду влітку.

Додатково на ринок впливає поява імпортної продукції нового збору. В українських магазинах уже доступна рання картопля з-за кордону, однак її вартість значно вища — близько 90 гривень за кілограм. Через це попит на імпорт поки залишається обмеженим, оскільки покупці обирають дешевші внутрішні запаси.

Експерти аграрного сектору наголошують, що теперішнє здешевлення має тимчасовий характер. Ринок перебуває у перехідній фазі між старим і новим урожаями, що традиційно супроводжується ціновими коливаннями.

За словами фахівців, головним фактором майбутніх змін стане виснаження торішніх запасів. Саме це найближчим часом може змінити ціновий тренд у бік подорожчання. Окремі аналітики прогнозують перші помітні зміни вже протягом наступного тижня.

На цьому тлі дефіцит овочів у Дніпропетровській області розглядають як частину ширшої сезонної тенденції, коли скорочення пропозиції на внутрішньому ринку поступово впливає на стабільність вартості базових продуктів.

Джерело: tsn

