Дефицит продуктов в Днепропетровской области повлиял на рынок картофеля, где одновременно реализуют остатки прошлогоднего урожая и более дорогую импортную продукцию, передает Politeka.

Поэтому покупатели все чаще замечают значительную разницу в стоимости в зависимости от происхождения товара.

Сейчас украинский картофель из хранилищ продают по цене от 5 до 11 гривен за килограмм. Для сравнения, в аналогичный период в прошлом году она стоила от 13 до 23 гривен благодаря большим запасам и более стабильному предложению.

Участники рынка объясняют, что на ценообразование влияют объемы оставшейся после прошлого сезона продукции, ее качество и темпы поступления новых партий. Часть запасов потеряла товарный вид из-за неблагоприятных условий хранения, что также сказалось на доступности товара.

В то же время, на полках магазинов все чаще появляется импортный картофель. Ее цена может составлять около 90 гривен за килограмм, поэтому такая продукция остается менее доступной для большинства потребителей.

магазин

Специалисты отмечают, что Дефицит продуктов в Днепропетровской области связан с сокращением остатков старого урожая и недостаточным поступлением нового. Дополнительное влияние оказывают логистика, затраты на транспортировку и неравномерное обеспечение торговых сетей.

Представители розничной торговли не исключают дальнейших изменений в стоимости. На ситуацию будут влиять темпы уборки нового урожая, покупательский спрос и общие объемы предложения на внутреннем рынке.

Эксперты прогнозируют, что по мере увеличения поставок украинского картофеля ценовая ситуация постепенно стабилизируется, а выбор для покупателей станет шире.

Источник: ТСН

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