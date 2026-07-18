Дефицит продуктов в Днепропетровской области повлиял на рынок картофеля, где одновременно реализуют остатки прошлогоднего урожая и более дорогую импортную продукцию, передает Politeka.
Поэтому покупатели все чаще замечают значительную разницу в стоимости в зависимости от происхождения товара.
Сейчас украинский картофель из хранилищ продают по цене от 5 до 11 гривен за килограмм. Для сравнения, в аналогичный период в прошлом году она стоила от 13 до 23 гривен благодаря большим запасам и более стабильному предложению.
Участники рынка объясняют, что на ценообразование влияют объемы оставшейся после прошлого сезона продукции, ее качество и темпы поступления новых партий. Часть запасов потеряла товарный вид из-за неблагоприятных условий хранения, что также сказалось на доступности товара.
В то же время, на полках магазинов все чаще появляется импортный картофель. Ее цена может составлять около 90 гривен за килограмм, поэтому такая продукция остается менее доступной для большинства потребителей.
Специалисты отмечают, что Дефицит продуктов в Днепропетровской области связан с сокращением остатков старого урожая и недостаточным поступлением нового. Дополнительное влияние оказывают логистика, затраты на транспортировку и неравномерное обеспечение торговых сетей.
Представители розничной торговли не исключают дальнейших изменений в стоимости. На ситуацию будут влиять темпы уборки нового урожая, покупательский спрос и общие объемы предложения на внутреннем рынке.
Эксперты прогнозируют, что по мере увеличения поставок украинского картофеля ценовая ситуация постепенно стабилизируется, а выбор для покупателей станет шире.
Источник: ТСН
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