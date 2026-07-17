Подорожчання проїзду в Рівному супроводжуватиметься не лише переглядом тарифів, а й повним переходом міського транспорту на безготівкову систему оплати, повідомляє Politeka.net.

Нові правила планують запровадити з 1 серпня, а змінені ціни можуть набути чинності вже з 7 серпня після рішення міськвиконкому.

Із початку серпня розрахуватися у тролейбусах, автобусах і маршрутках можна буде виключно через валідатори. Пасажирам запропонують кілька способів: транспортну картку, банківську картку, Apple Pay або Google Pay. Тим, хто користується готівкою, доведеться заздалегідь придбати разовий квиток у спеціальних терміналах, встановлених на зупинках.

У міській владі наголошують, що перевізники повинні забезпечити справну роботу обладнання. За словами посадовців, приховувати валідатори або відмовлятися від електронної системи більше не дозволять.

Водночас подорожчання проїзду в Рівному передбачає диференційовані тарифи залежно від способу розрахунку. У тролейбусах поїздка транспортною карткою коштуватиме 16 гривень, банківською або через цифрові платіжні сервіси — 17, а разовий квиток із термінала — 18. Для постійних пасажирів запропонують безлімітний місячний абонемент вартістю 540 гривень.

У маршрутних автобусах також діятимуть нові розцінки. Оплата транспортною карткою становитиме 22 гривні, банківською — 24, а паперовим квитком, придбаним у терміналі, — 26 гривень. Для школярів залишиться можливість оформити пільгові транспортні картки зі знижкою.

Окремо зміняться правила відповідальності за безквитковий проїзд. У тролейбусах штрафний квиток становитиме 300 гривень. Така сама сума застосовуватиметься за неоплачений багаж або безоплатне перевезення дитини віком від 7 до 16 років без належного оформлення. У маршрутках штраф буде вищим — 460 гривень.

Виконувач обов'язків міського голови Віктор Шакирзян повідомив, що у громаді вже встановлено 160 терміналів самообслуговування. Додаткові пункти з'являться біля ринків, автовокзалів і в Квасилові, щоб пасажири без банківських чи транспортних карток могли придбати паперовий квиток.

Наразі персоніфіковані транспортні картки для безоплатного проїзду вже отримали близько 48 тисяч жителів пільгових категорій. Влада закликає тих, хто ще не оформив документ, зробити це завчасно. Для студентів денної форми навчання, зареєстрованих у Рівненській громаді, право на пільговий проїзд діятиме протягом усього року.

Джерело: rivnepost

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