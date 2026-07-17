В то же время, подорожание проезда в Ровно предусматривает дифференцированные тарифы в зависимости от способа расчета.

Подорожание проезда в Ровно будет сопровождаться не только пересмотром тарифов, но и полным переходом городского транспорта на безналичную систему оплаты, сообщает Politeka.net.

Новые правила планируют ввести с 1 августа, а измененные цены могут вступить в силу с 7 августа после решения горисполкома.

С начала августа рассчитаться в троллейбусах, автобусах и маршрутках можно будет только через валидаторы. Пассажирам предложат несколько способов: транспортную карту, банковскую карту, Apple Pay или Google Pay. Тем, кто пользуется наличными деньгами, придется заранее приобрести разовый билет в специальных терминалах, установленных на остановках.

В городских властях отмечают, что перевозчики должны обеспечить исправную работу оборудования. По словам чиновников, скрывать валидаторы или отказываться от электронной системы больше не позволят.

В то же время, подорожание проезда в Ровно предусматривает дифференцированные тарифы в зависимости от способа расчета. В троллейбусах поездка транспортной картой обойдется в 16 гривен, банковской или через цифровые платежные сервисы — 17, а разовый билет из терминала — 18. Для постоянных пассажиров предложат безлимитный месячный абонемент стоимостью 540 гривен.

В маршрутных автобусах будут действовать новые расценки. Оплата транспортной картой составит 22 гривны, банковской — 24, а бумажным билетом, приобретенным в терминале, — 26 гривен. Для школьников останется возможность оформить льготные транспортные карты со скидкой.

Отдельно изменятся правила ответственности за безбилетный проезд. В троллейбусах штрафной билет составит 300 гривен. Такая же сумма будет применяться за неоплаченный багаж или безвозмездную перевозку ребенка в возрасте от 7 до 16 лет без надлежащего оформления. В маршрутках штраф будет выше - 460 гривен.

Исполняющий обязанности городского головы Виктор Шакирзян сообщил, что в общине уже установлено 160 терминалов самообслуживания. Дополнительные пункты появятся у рынков, автовокзалов и в Квасилове, чтобы пассажиры без банковских или транспортных карт могли приобрести бумажный билет.

В настоящее время персонифицированные транспортные карты для бесплатного проезда уже получили около 48 тысяч жителей льготных категорий. Власти призывают тех, кто еще не оформил документ, сделать это раньше времени. Для студентов дневной формы обучения, зарегистрированных в Ровенской общине, право на льготный проезд будет действовать в течение всего года.

Источник: rivnepost

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