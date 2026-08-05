Підвищення тарифів на комунальні послуги в Ужгороді має забезпечити стабільне функціонування системи.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Ужгороді офіційно набуло чинності після рішення виконавчого комітету міської ради, повідомляє Politeka.net.

Із 1 серпня 2026 року для жителів міста діють нові тарифи на послугу з управління побутовими відходами.

Відповідне рішення виконком ухвалив під час засідання 22 липня. Після його затвердження оновлені розцінки були оприлюднені на офіційному ресурсі міської ради.

Для мешканців багатоквартирних будинків плата за послугу становитиме 90,62 гривні на одну особу, що на 4,30 гривні більше порівняно з попереднім тарифом. Жителі приватного сектору сплачуватимуть 91,57 гривні з людини, що означає підвищення на 4,35 гривні.

У міській владі пояснюють, що перегляд вартості став наслідком зростання виробничих витрат. Найбільший вплив мало подорожчання пального, через що збільшилися витрати на збір, перевезення та вивезення побутових відходів.

Підприємство ТОВ «АВЕ-УЖГОРОД», яке забезпечує надання цієї послуги, повідомило про підвищення собівартості робіт. Саме це стало підставою для коригування чинних тарифів відповідно до фактичних економічних показників.

Міська рада наголошує, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Ужгороді проведено згідно з чинним законодавством і передбаченим механізмом перегляду цін. Очікується, що це дозволить підтримувати безперебійну роботу спецтехніки та забезпечити стабільне надання послуг із вивезення побутових відходів.

Попередній перегляд тарифів відбувся у вересні 2025 року. Відтоді витрати підприємства на пальне та інші необхідні ресурси суттєво зросли, що й стало причиною нового коригування.

До 1 серпня мешканці оплачували послуги за попередніми тарифами. Після набуття рішенням чинності застосовуються оновлені ставки, які, за словами представників міської влади, мають забезпечити стабільне функціонування системи поводження з побутовими відходами в умовах зростання витрат.

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