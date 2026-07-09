Водночас подорожчання проїзду в Рівному супроводжуватиметься переходом на безготівкову систему розрахунків.

Подорожчання проїзду в Рівному можуть запровадити вже з 1 серпня, передає видання Politeka.

У міськвиконкомі підготували проєкти рішень, які передбачають перегляд вартості поїздок у тролейбусах, маршрутках та автобусах, а також повну відмову від готівкової оплати.

Згідно з оприлюдненими пропозиціями, ціна залежатиме від обраного способу розрахунку. Для тролейбусів проїзд транспортною карткою коштуватиме 16 гривень, банківською — 17, а разовий квиток, придбаний через термінал самообслуговування, обійдеться у 18 гривень.

У приватному транспорті тарифи будуть вищими. Пасажири сплачуватимуть 22 гривні транспортною карткою, 24 — банківською, тоді як разова поїздка за квитком із термінала становитиме 26 гривень.

Водночас подорожчання проїзду в Рівному супроводжуватиметься переходом на безготівкову систему розрахунків. Із початку серпня оплатити поїздку можна буде лише транспортною або банківською карткою чи квитком, придбаним через спеціальний термінал.

У міській владі зазначають, що це вже не перший перегляд тарифів. Попередні зміни набули чинності восени 2025 року, а нинішній проєкт враховує актуальні витрати перевізників та розвиток електронної системи оплати.

Якщо відповідні рішення підтримають, нові правила почнуть діяти одночасно з оновленими тарифами, а пасажирам доведеться заздалегідь подбати про безготівкові способи розрахунку.

Міська влада закликає пасажирів заздалегідь підготуватися до змін та обрати зручний спосіб безготівкової оплати.

Очікується, що нововведення дозволять повністю перейти на сучасну систему розрахунків у громадському транспорті.

Джерело: expert.in.ua

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