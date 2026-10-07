Гуманітарна допомога у Запоріжжі для дітей та підлітків набула конкретного формату: неурядова організація «Голос Ромні» відкрила запис на безкоштовні індивідуальні психологічні консультації. Розповідаємо, хто може долучитися, скільки зустрічей передбачено та як зареєструватися.

Гуманітарна допомога у Запоріжжі для дітей та підлітків набула нового формату: неурядова організація «Голос Ромні» відкрила безкоштовні індивідуальні психологічні консультації. Неповнолітнім допоможуть розібратися у власних емоціях і знайти способи впоратися з хвилюваннями.

Як повідомляє видання «де Допомога» (НСН), програму реалізує організація «Голос Ромні» («Voice of Romni»). Вона стала можливою завдяки підтримці Уряду Сполучених Штатів Америки у співпраці з Polish Humanitarian Action.

Консультації розраховані на дітей і підлітків, для кожної дитини передбачено до 6 індивідуальних зустрічей із психологом. Фахівці забезпечують простір, де дитину вислухають без осуду, допоможуть розібратись у переживаннях і знайти способи справлятися з ними.

Записатися можна у трьох містах: у Запоріжжі, Харкові та Кривому Розі. Консультації триватимуть до листопада–грудня 2026 року, тож родини мають кілька місяців, щоб зареєструвати дитину.

Як записати дитину на консультацію

Реєстрація відбувається онлайн через Google-форму: для Запоріжжя анкету можна заповнити за посиланням, опублікованим організацією. Достатньо вказати контактні дані та коротко описати ситуацію — далі фахівці та фахівчині «Голос Ромні» зв'яжуться з родиною й узгодять час зустрічі.

Послуга повністю безкоштовна, жодних оплат від родин організація не бере. Під час війни дітям особливо потрібні підтримка, увага та можливість бути почутими.

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