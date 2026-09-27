Грошова допомога в Запорізькій області від Естонської ради у справах біженців доступна вразливим домогосподарствам, які ведуть сільське господарство. Одноразова виплата сягає 17 381 гривні.

Грошова допомога в Запорізькій області для вразливих родин доступна восени 2026 року — представництво Естонської ради у справах біженців в Україні відкрило реєстрацію на нову програму. Гроші надають на самостійне виробництво продуктів харчування родинам, які постраждали від війни або виснажили заощадження.

Програма охоплює Запорізький район Запорізької області, а також частину районів Харківської та Дніпропетровської областей. Виплату надають одноразовим платежем.

Сума залежить від виду діяльності: за вирощування рослинної продукції у відкритому ґрунті чи теплиці — 16 600 гривень, за розведення птиці, свиней, кролів чи нутрій — 12 780 гривень, а за утримання корів, кіз або овець — 17 381 гривню.

Претендувати можуть домогосподарства з хоча б однією «вразливістю»: люди з інвалідністю I–II групи чи хронічними хворобами, лише пенсіонери від 60 років, троє і більше дітей, вагітні або діти до двох років, одинокі батьки, молоді сім'ї до 24 років та ветерани війни.

Як оформити виплату

Потрібно заповнити форму попередньої реєстрації та підготувати документи: довідку переселенця (переміщені понад пів року тому), медичну довідку про поранення чи психологічну травму, підтвердження втрати члена сім'ї через війну, довідку про інвалідність унаслідок війни, акт про пошкодження чи зруйнування житла та підтвердження проживання на території бойових дій.

Деталі реєстрації публікують на офіційних ресурсах Естонської ради у справах біженців в Україні.

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