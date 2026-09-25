Грошова допомога в Запорізькій області доступна вразливим сім'ям, які постраждали від війни: розмір виплати зріс до 10 800 гривень на одну особу за шість місяців. Розповідаємо, хто та як може подати заявку.

Грошова допомога для ВПО в Запорізькій області тепер надається за новими умовами — Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє приймає заявки на багатоцільову грошову допомогу для вразливих сімей, які проживають у громадах у зоні 0–50 км від лінії фронту (Запорізький район). Програма діє в межах проєкту за підтримки Гуманітарного фонду для України.

Змінився і розмір виплати, і поріг доходу. Тепер допомога становить 10 800 гривень на одну особу за шість місяців (1800 гривень щомісяця), а не на три місяці, як раніше. Виплата здійснюється одним траншем — одразу всю суму за пів року. Водночас мінімальний дохід для сім'ї підняли з 6318 до 8422 гривень на особу: щоб претендувати на допомогу, родина має отримувати менше цієї суми на місяць на кожного члена сім'ї.

Хто може звернутися за допомогою

На підтримку можуть претендувати внутрішньо переміщені особи, місцеві жителі та ті, хто повернувся додому, із категорій: сім'ї, де є діти й дорослі з інвалідністю; батьки чи опікуни, які виховують одну і більше дітей; одинока мати або одинокий батько; багатодітні родини (троє і більше дітей до 18 років); сім'ї, де люди похилого віку 60+ є опікунами неповнолітніх дітей; родини, де батьки втратили роботу і не мають доходу. Пріоритет надають цивільним пораненим, особам з онкозахворюваннями та сім'ям, які втратили годувальника.

Максимальна кількість осіб у сім'ї, які можуть отримати допомогу, — п'ятеро. Отже, найбільша сума становить 54 000 гривень на сім'ю за шість місяців. Від родини приймається лише одна заявка, яку заповнює дорослий представник. Важливо: якщо ви вже отримуєте грошову допомогу від іншої міжнародної організації на той самий період, фонд допомогу надати не зможе.

Як подати заявку

Зареєструватися можна через онлайн-анкету за посиланням, яке фонд періодично відкриває на своїй сторінці для мешканців Запорізької області (Запорізький район). Анкета заповнюється приблизно 20–40 хвилин, тому фахівці радять заздалегідь підготувати документи. Обробка заявок триває від 7 до 10 робочих днів; якщо заявку схвалено, із заявником зв'яжуться за вказаними контактами. Документи для верифікації треба надіслати протягом 3–5 днів.

Консультації надає кол-центр фонду за номером 067-106-53-40, який працює з 9:00 до 14:00 у будні дні. Грошова допомога надається безкоштовно: якщо за заповнення анкети чи виплату вимагають гроші або послуги, слід одразу відмовити та повідомити через форму зворотного зв'язку на сайті фонду.

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