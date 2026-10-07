Гуманитарная помощь в Запорожье для детей и подростков приобрела конкретный формат: неправительственная организация «Голос Ромни» открыла запись на бесплатные индивидуальные психологические консультации. Рассказываем, кто может присоединиться, сколько встреч предусмотрено и как зарегистрироваться.

Гуманитарная помощь в Запорожье для детей и подростков приобрела новый формат: неправительственная организация «Голос Ромни» открыла бесплатные индивидуальные психологические консультации. Несовершеннолетним помогут разобраться в собственных эмоциях и найти способы справиться с волнением.

Как сообщает издание «де Допомога» (НСН), программу реализует организация «Голос Ромни» («Voice of Romni»). Она стала возможной благодаря поддержке Правительства Соединенных Штатов Америки в сотрудничестве с Polish Humanitarian Action.

Консультации рассчитаны на детей и подростков, для каждого ребенка предусмотрено до 6 индивидуальных встреч с психологом. Специалисты обеспечивают пространство, где ребенка выслушают без осуждения, помогут разобраться в переживаниях и найти способы справляться с ними.

Записаться можно в трех городах: в Запорожье, Харькове и Кривом Роге. Консультации продлятся до ноября–декабря 2026 года, поэтому у семей есть несколько месяцев, чтобы зарегистрировать ребенка.

Как записать ребенка на консультацию

Регистрация проходит онлайн через Google-форму: для Запорожья анкету можно заполнить по ссылке, опубликованной организацией. Достаточно указать контактные данные и кратко описать ситуацию — далее специалисты «Голос Ромни» свяжутся с семьей и согласуют время встречи.

Услуга полностью бесплатная, никаких оплат от семей организация не берет. Во время войны детям особенно нужны поддержка, внимание и возможность быть услышанными.

Ранее Politeka сообщала, денежная помощь в Запорожской области: кто и как может получить до 17 тысяч гривен.

Также Politeka сообщала, денежная помощь в Запорожской области: как получить 10 800 гривен на человека.